Vinuri vechi de peste 100 de ani, create pentru Winston Churchill sau ravnite la nivel mondial, scoase la licitatie

Stiri pe aceeasi tema

- Casa de licitatii Artmark va organiza la Palatul Cesianu-Racovita prima licitatie de vinuri din anul 2020, joi, 30 ianuarie 2020 de la ora 20:00. Aceasta propune pasionatilor vinuri cu personalitate, create pentru oameni care au schimbat istoria lumii, vinuri ce au depasit centenarul sau vinuri recomandate…

- Numarul deceselor provocate de noul coronavirus a crescut miercuri in China, unde autoritatile au anuntat noua morti si au avertizat ca virusul ar putea "suferi mutatii" si s-ar putea raspandi mai usor.

- Climatologul Roxana Bojariu, de la ANM, a vorbit despre schimbarile climatice in cadrul emisiunii Adriana Nedelea LA FIX.Roxana Bojariu a comentat pe marginea faptului ca anul 2019 a fost cel mai calduros de cand se fac masuratori in Romania, respectiv din 1900. La nivel mondial, 2019 este in top trei…

- Romania a luat 77 de medalii de aur la Olimpiada Internaționala de Matematica (IMO), ceea ce o claseaza in topul națiunilor prezente la aceasta competiție pe poziția a cincea, la egalitate cu fosta URSS, potrivit datelor IMO. Clasamentul se bazeaza pe datele din perioada 1959-2019. La Olimpiada Internaționala…

- Timisoara este singurul oras din Romania, cu exceptia Bucurestiului, prezent in recent publicatul studiu: Innovation Cities Index 2019, referitor la top 500 mondial al oraselor in privinta inovarii.

- ELKO Romania, companie membra a grupului ELKO specializata in distribuția unei game largi de echipamente, soluții IT și electronice de consum, anunța incheierea unui nou parteneriat de distribuție, pentru comercializarea in Romania a dispozitivelor inteligente de tip Wearables, produse de Amazfit. Mobilitatea…

- Grupul auto Daimler intentioneaza sa desfiinteze 1.100 de posturi de conducere la nivel mondial, in cadrul unui plan de restructurare in scopul reducerii costurilor, informeaza publicatia Suddeutsche Zeitung, informeaza Mediafax.Citește și: Ministrul Muncii vrea sa simplifice procedurile din…

- Tramvaiele pentru Craiova au fost scoase din nou la licitatie, ofertele urmand sa fie primite pana la inceputul lunii decembrie. Procedura este derulata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), cu fonduri europene. Dupa esecul de la prima licitatie , MDRAP a schimbat unele…