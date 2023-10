Stiri pe aceeasi tema

- Jeonbuk (echipa antrenata de Dan Petrescu) s-a calificat in play-off-ul campionatului din Coreea de Sud, dupa ce s-a impus pe terenul formației FC Seoul, scor 1-0, in ultima etapa din sezonul regulat.

- Jeonbuk, echipa antrenata de Dan Petrescu (55 de ani), joaca in aceste momente in ultima etapa a sezonului regulat din Coreea de Sud, in deplasare, cu Seoul # Trupa „Bursucului” are nevoie de o victorie pentru a fi sigur ca prinde play-off-ul, in caz contrar romanul fiind amenințat cu demiterea. Angajat…

- Dan Petrescu, antrenorul lui Jeonbuk, a facut scandal dupa victoria echipei sale cu Incheon, scor 2-0. Motivul? Petrescu e furios ca nu va putea juca pe propriul stadion urmatoarele meciuri disputate acasa, din cauza unui concert K-Pop. Evenimentul va avea loc pe 11 august, in timp ce Joenbuk va juca…

- Lorena Șerban este obișnuita cu atenția din partea publicului internațional, ținand cont ca in 2021 a atras un numar uriaș de vizualizari la un reel postat pe Instagram. Peste 90 de milioane de persoane au vizionat videoclipul, Lorena depașind-o astfel pe Kylie Jenner, care avea pana in acel moment…

- Papa Francisc a declarat duminica ca recentele valuri de caldura cu care s-au confruntat multe parti ale lumii si inundatiile din tari precum Coreea de Sud au aratat ca este nevoie de actiuni mai urgente pentru a combate schimbarile climatice, informeaza Reuters, relateaza Agerpres. „Va rog, imi reinnoiesc…

- CITESTE SI Fotbal feminin: Columbia a invins Coreea de Sud (2-0), la Cupa Mondiala 2023 10:21 6 Tenis: Dominic Thiem, calificat in optimi de finala la Umag (ATP) 10:21 5 Impresarii au pierdut apelul contra FIFA de la TAS 10:20 28 Brigada lui Andrei Chivulete, delegare la un meci din turul doi preliminar…

- Garzile americane și sud-coreene s-au luptat fara succes pentru a-l opri pe soldatul Travis King, din armata americana, sa se avante marți in Coreea de Nord. Femeia neozeelandeza, Sarah Leslie, se afla in zona de frontiera. Leslie se afla in Zona de Securitate Comuna (JSA) din Zona Demilitarizata (DMZ)…

- Luptele din estul Ucrainei s-au ”intensificat intr-o anumita masura”, deoarece fortele ucrainene si ruse se ciocnesc in cel putin trei zone de pe frontul de est, a declarat duminica un inalt oficial al apararii ucrainene, citat de Reuters, informeaza News.ro.Kievul a lansat luna trecuta o contraofensiva…