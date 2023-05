Stiri pe aceeasi tema

- Chat Lock protejeaza conversatiile sensibile intr-un folder special, care poate fi securizat cu parola sau biometric. WhatsApp anunta Chat Lock, o noua functionalitate prin care Meta incearca sa creasca perceptia de securitate a utilizatorilor, in special a celor care si-au pierdut in ultimii ani…

- Schimbare majora pentru Ana Pandeli! Iubita lui Codin Maticiuc a devenit mama pentru a doua oara in urma cu cateva luni, iar acum iși dorește sa dea kilogramele jos pe care le-a acumulat pe tot parcursul sarcinii. Ana Pandeli a postat pe contul ei personal de Instagram și susține ca ar vrea sa slabeasca…

- Guvernul a aprobat joi, 9 martie 2023, desființarea imobilului denumit «Complex Sportiv „Nicolae Dobrin”, situat pe strada Nicolae Dobrin nr. 10, din Pitești», in vederea realizarii, pe același amplasament din municipiu, a obiectivului de investiții «Construire Stadion „Nicolae Dobrin”», o arena ultramoderna…

- La scurt timp dupa ce Facebook și Instagram au implementat opțiunea prin care utilizatorii vor primi bifa de verificare, dar doar prin plata acesteia, iata ca acum compania Meta a decis sa faca o alta schimbare. Ce se intampla cu cele doua aplicații.

