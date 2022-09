Vine vara în România! Cum va fi vremea în luna octombrie. Prognoza meteo ANM Vine vara din nou in Romania. ANM anunța temperaturi de 29 de grade in urmatoarele zile in mai multe zone ale țarii. Cum va fi vremea in luna octombrie? Meteorologul Alina Șerban anunța un val de caldura in aceasta saptamana. Maximele ajung chiar și la 29 de grade de luni, insa procesul de incalzire va fi unul destul de scurt. “Vremea va intra intr-un proces de incalzire care se va resimți mai bine duminica atunci cand temperaturile se vor apropia de un normal al perioadei, acest lucru insemnand maxime, in marea lor majoritate la nivel național, intre 17-18 grade prin nordul și centrul teritoriului,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea de joi, 15 septembrie 2022, potrivit ANM, va fi in general instabila in toate zonele țarii și semnificativ de calda, temperaturile maxime se vor incadra in general intre 24 și 34 de grade. Valorile minime vor fi cuprinse intre 12…13 grade in depresiuni și 21…22 de grade pe litoral. Vantul va…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de canicula, valabil pe intreg parcursul zilei de 20 august. Pe arii extinse temperatura maxima a aerului va atinge valori cuprinse intre +33..+35°C, transmite TV8 . Va amintim ca in acest weekend com avea parte de cer variabil, soare și temperaturi…

- Directorul Administratiei Nationale de Meteorologie, Elena Mateescu, a anuntat in exlusivitate la Antena 3, ca urmeaza zile cu temperaturi caniculare pentru Romania ce vor atinge 40 de grade Celsius, in special in zona de vest a tarii.Vremea va fi instabila in cea mai mare parte a tarii, insa se va…

- Dupa episoadele cu ploi și vijelii, vremea se va incalzi spre finalul saptamanii, astfel ca urmeaza mai multe zile caniculare cu valori de 36 de grade Celsius in unele zone, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) in prognoza emisa pentru intervalul 15 – 28 august. Iar dupa zilele caniculare…

- Vremea intra intr-un proces de racire, dupa urmatoarele patru zile caniculare cu valori de 36 grade. Temperaturile vor scadea pana la valori medii de 28 de grade. Ploi se anunța pe 16 august și intre 19-21 august. ANM a emis prognoza meteo valabila pentru intervalul 15 – 28 august. Banat Vremea se va…

- Vremea la Cluj va fi ploioasa in acest sfarșit de saptamana, maximele nu vor depași 30 de grade Celsius. Conform meteorologilor, vremea in județul Cluj va fi instabila, iar șansele de ploaie vor fi mai crescute in timpul weekend-ului. De asemenea, maximele nu vor mai depași 30 de grade Celsius. Prognoza…

- Dupa zilele caniculare, vremea intra intr-un proces de racire, astfel ca in unele regiuni din țara temperaturile vor scadea pana la valori maxime de 19 de grade in Banat și Crișana și 24 de grade Celsius in Transilvania. Valori termice ceva mai mari vor fi in Muntenia și Dobrogea. Sunt așteptate și…

- VREMEA in ALBA pana duminica: ploi și furtuni, o zi mai calda. Prognoza meteo de weekend, 8-10 iulie Temperaturile urca in weekend, in județul Alba, pana la valori de 27 de grade Celsius. Vor fi ploi și furtuni. La munte, valorile maxime vor varia intre 16-17 grade la Oașa, respectiv 18-20 de grade…