Conform ANM, in mai multe zone din țara saptamana a inceput cu temperaturi negative: -6 grade Padeș-5 grade Barnova-5 grade Targoviste-4 grade Campulung Muscel-3 grade Ploiesti-3 grade Barlad-3 grade București Baneasa-2 grade Iași-2 grade Suceava-2 grade Botoșani-2 grade Ramnicu Sarat-2 grade Focșani Meteorologii anunța ca miercuri, 22 noiembrie, vremea se va raci in toata țara, astfel ca in regiunile vestice va deveni mai rece decat normal la aceasta data, in timp ce in rest valorile termice vor fi in general apropiate de mediile climatologice. Innorarile vor fi persistente in aproape tot intervalul,…