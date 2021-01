Stiri pe aceeasi tema

- Ana Gros, interul care a semnat cu ȚSKA Moscova in viitorul sezon, a egalat in ultimele secunde la Gyor, pentru Brest. Meci senzațional facut de portarul Barbara Arenhardt, la Buducnost Primele doua meciuri din etapa a 12-a, grupa B, in Liga Campionilor, au adus doua minisurprize. Buducnost, invinsa…

- SCM Ramnicu Valcea a obținut miercuri a doua victorie in EHF Champions League la handbal feminin, invingand pe muntenegrencele de la Buducnost cu 25-23 (14-10). Echipa condusa de Florentin Pera reușise in...

- „Am tot pierdut, important este sa depașim criza”… și-au spus handbalistele /reprezentand Ramnicu Valcea/. Fara niciun punct dupa primele 5 (cinci) partide, prezența in „Liga Campionilor” incepe sa le surada celor care practicasera, pana astazi, un handbal palid și sleit… Victoria din Croația este…

- Gaziantep, echipa lui Marius Șumudica, s-a impus clar pe terenul lui Kasimpașa, 0-4, obținand a treia victorie la rand din Turcia. Dupa meci, antrenorul roman și-a laudat jucatorii pentru prestația lor și s-a luat de arbitrul Koray Gencerler din cauza cartonașelor galbene pe care le-a acordat. „Imi…

- CSM CSU Oradea a invins-o pe CS SCM Timisoara cu scorul de 75-68 (24-18, 19-12, 19-19 , 13-19), duminica, pe teren propriu, in primul turneu al Ligii Nationale de baschet masculin. Oradenii au reusit a treia victorie consecutiva. Aaron Broussard a reusit un double-double, cu 14 puncte si 10 recuperari…

- Petra Vlhova din Slovacia a castigat joi slalomul urias paralel de la Lech/Zurs (Austria), obtinand astfel a treia sa victorie consecutiva in patru curse disputate in actuala editie a Cupei Mondiale feminine de schi alpin. In absenta americancei Mikaela Shiffrin, care a preferat sa nu…

- Argentina - Paraguay se joaca vineri, de la ora 02:00, in etapa a treia din preliminariile de calificare, zona America de Sud, la Campionatul Mondial din 2022. Argentina și Paraguay sunt neinvinse in primele doua etape din grupa de calificare. ”Pumele” au doua succese la rand, 1-0 cu Ecuador și 2-1…

- Ultima campioana a Romaniei a fost ingenunchetaa de COVID-19, neputand folosi 12 jucatoare in turneul de la Sf. Gheorghe. Dar a trecut cu bine peste primul meci, caștigand cu Slatina SCM Rm. Valcea a invins CSM Slatina in primul meci al etapei a doua a Ligii Naționale, cea care se joaca in sistem turneu,…