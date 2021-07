Stiri pe aceeasi tema

- Marian Dragulescu, unul dintre cei mai importanți gimnaști ai Romaniei, a obținut calificarea la Jocurile Olimpice la varsta de 40 de ani. Pe contul personal de Facebook, Marian Dragulescu a transmis un mesaj fanilor sai. „Ramas bun Tokyo… imi este dor de o vacanța, și este momentul potrivit. Experiența…

- Prim-ministrul Florin Citu a estimat vineri ca rectificarea bugetara s-ar putea realiza in luna august si a mentionat ca in urmatoarele 45 de zile el va detine interimatul la Finante. „Cred ca in luna august (ar putea avea loc rectificarea bugetara – n.r.)”, a afirmat Citu, dupa ce a participat la Gala…

- Grupul Renault l-a numit pe Miles Nuernberger, fost director de design la Aston Martin, in funcția de șef de design la Dacia, in locul lui Alejandro Mesonero-Romanos, care a plecat dupa șase luni pentru a deveni șef de design la Alfa Romeo. Nuernberger a fost numit director de design la noua unitate…

- Fara taxa de pod la trecerea in Bulgaria prin Vama Giurgiu, duminica Prima zi de Rusalii coincide cu ”Ziua Podului”, zi in care autoturismele care trec Podul Prieteniei sunt scutite de plata taxei de pod. Scutirea este acordata numai pentru trecerea pe sensul Giurgiu-Ruse și se aplica autoturismelor…

- Au fost trase primele concluzii in dosarul producerii tragediei care a avut loc pe 12 aprilie, la Spitalul Victor Babeș din București, acolo unde alimentarea autospecialei de terapie intensiva cu oxigen s-a blocat. In urma acestui blocaj, au murit trei pacienți infectați cu coronavirus. Conform primelor…

- Alfred Stern (56 ani) va fi noul președinte și director executiv al OMV, începând cu 1 septembrie 2021, primind un mandat de trei ani, cu posibilitate de prelungire pentru înca doi ani, sub rezerva acordului reciproc, a anunțat compania austriaca OMV. Numirea lui Alfred Stern a fost…

- Presedintele bulgar Rumen Radev a convocat marti alegeri parlamentare anticipate pentru data de 11 iulie. L-a numit prim-ministru interimar pana la formarea viitorului guvern pe Stefan Ianev, consilierul sau pentru securitate si aparare. Potrivit Reuters, convocarea anticipatelor a rezultat in urma…

- Echipa Naționala de Robotica a Romaniei AutoVortex a caștigat locul 1 și medalia de aur la Campionatul Internațional de Robotica FTC Russia 2021, organizat in aceasta saptamana. In ultimii opt ani, echipa naționala de robotica a caștigat la competiția din Rusia doar medalii de aur. Acum, cei șase componenți…