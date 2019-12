VIN NINSORILE ÎN ROMÂNIA. ÎN CE DATĂ EXACTĂ ÎNCEPE SĂ NINGĂ ȘI UNDE Vremea se menține calda, depașind cele mai optimiste pronosticuri, insa specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie ne anunța ca ninsorile iși vor face, totuși, apariția. Directorul general al ANM a spus ca anul 2019 este cel mai cald de pana acum, luand in calcul intreg intervalul de timp in care s-au facut masuratori in Romania, respectiv din 1900. Nu mai puțin de 9 luni ale acestui an au adus abateri termice semnificative, transmite directorul ANM, iar luna noiembrie – spre exemplu – a foat cea mai calda din istoria masuratorilor meteorologice. &"Întreg anul 2019… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

