Stiri pe aceeasi tema

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura(APIA), prin Centrele Județene, informeaza caincepand de astazi, 22 decembrie 2020, efectueaza tranșa a doua de plați catre beneficiarii ajutorului de stat acordat producatorilor agricoli care au inființat culturi in toamna anului 2019, afectate de seceta…

- Aproape 14.000 de fermieri bacauani și-au primit in avans banii reprezentand subvențiile acordate de stat acestui domeniu. Banii au fost virați prin intermediul Agenției de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) Bacau in perioada 16 octombrie – 5 noiembrie 2020. In total, fermierii bacauani…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata suma de aproape 1,228 milioane de lei pentru acordarea ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, in cazul cererilor depuse in luna septembrie 2020 si aferente serviciilor prestate in august 2020. Potrivit unui…

- Fermierii care-și vand marfa pe piața, fie, direct, pentru consum, fie catre unitați de procesare, pot obține, anual, de la stat, prime de comercializare de pana la 10.000/20.000 de euro. Banii se vor acorda printr-o schema, aprobata recent de Parlament, care se va derula de la 1 ianuarie 2021 pana…

- Fermierii salajeni mai au la dispoziție doar o saptamana pentru a depune cererile de plata pentru subvenția la motorina. Astfel, pana in data de 31 octombrie inclusiv, fermierii pot depune la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Salaj cererile de plata pentru rambursarea ajutorului…

- Crescatorii de albine ar fi bine sa-și verifice conturile, intrucat Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Bacau a anunțat virarea sumelor reprezentand subvențiile acordate de stat in acest domeniu. Astfel, prin Programul Național Apicol (PNA), 2020 – 2022, la nivelul județului Bacau,…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) va demara, pe 16 octombrie, plata avansului pentru schemele pe suprafata aferente anului 2020, suma alocata Romaniei din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) pentru aceste plati fiind de 1,94 de miliarde de euro. „In Campania aferenta…

- Agricultorii bacauani, afectați de criza generata de pandemia de Covid, pot solicita sprijin financiar de la stat. Ajutoarele se vor acorda prin intermediul Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), in cadrul a trei masuri de sprijin. Cererile pot fi depuse din aceasta saptamana pana…