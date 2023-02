Vin bani din urmă pentru pensionari. Statul le virează sumele direct în conturi Vesti bune pentru pensionarii care au pensii mai mari de 4.000 de lei. Ei vor primi inapoi, din oficiu, banii pe care statul i-a reținut in 2022 din veniturile lor pentru contribuția la sanatate (CASS), conform unei ordonanțe ce se aplica deja. Masura vine in urma unei decizii de neconstituționalitate de la finele anului trecut. […] The post Vin bani din urma pentru pensionari. Statul le vireaza sumele direct in conturi first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

