- curentNimeni nu isi doreste plafonarea preturilor la energie, dar am ajuns intr-un moment in care preturile in piata au crescut foarte mult, iar atunci cand vom fi un Guvern plin veti vedea si solutiile, a declarat, joi, Dan Vilceanu, ministrul demis al Finantelor, informeaza AGERPRES . “Exista o discutie…

- Cițu lasa cheltuielile pentru viitorul premier, aproband marirea salariul minim abia de la 1 ianuarie 2022. Guvernul interimar pe care il conduce acum Florin Cițu are un mandat de cel mult 45 de zile. Deci Florin Cițu nu va mai fi probabil premier in ianuarie 2022. Premierul Cițu a majorat salariul…

- Intrebat daca vede posibil si de lunga durata un guvern minoritar care, vrand-nevrand, va avea nevoie de voturile PSD in Parlament, ministrul a raspuns: ”Un guvern PNL-UDMR. Eu nu inteleg de ce se pune problema – voturile PSD sau voturile USR sau…Pana la urma, noi, in 2020, am avut guvern minoritar.…

- Dupa anunțul demisiilor miniștrilor USR PLUS din cabinetul Cițu, apar primele informații cu privire la persoanele care vor asigura interimatul in urmatoarea perioada. Potrivit unor surse politice citate de Digi 24, premierul Florin Cițu va fi cel care va prelua interimar portofoliul de la Ministerul…

- La prima vedere, ideea de zero taxe pe salariul minim ar trebui sa ne bucure pe toți. În practica, toata lumea ar beneficia deoarece ar urma sa fie impozitata pentru suma ce depașește 2.300 lei. De exemplu, daca cineva ia 3.000 de lei brut, ar fi impozitat doar pe 700 de lei. Deci, persoana care…

- Virgil Guran, lider al PNL Dambovița și apropiat de Ludovic Orban, este de parere ca noul ministru al Finanțelor, Dan Vilceanu, ar fi trebuit sa știe cat e salariul minim in Romania. Guran susține ca il cunoaște in calitae de coleg pe Dan Vilceanu și precizeaza ca ar putea sa fie doar o gafa de inceput.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a constatat faptul ca toate documentele necesare pentru convocarea Biroului Politic Național al PNL sunt in conformitate cu Statutul PNL și prezideaza aceasta ședința. De asemenea, in cadrul ședinței s-a decis ca votul pentru propunerea de ministru de Finanțe,…

- Premierul Florin Cițu il susține pe deputatul Dan Vilceanu sa preia funcția de ministru al Finanțelor. ”Aștept sa convoace domnul președinte Ludovic Orban Biroul Executiv Național și am vazut ca dumnealui are o propunere. Am și eu o propunere și aceasta este Dan Vilceanu.”, a spus Florin Cițu.…