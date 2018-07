Stiri pe aceeasi tema

- Partidele de opozitie din Turcia au facut apel la anularea sau amanarea ceremoniei de investire a presedintelui Recep Tayyip Erdogan, programata pentru luni, din cauza accidentului de tren care a avut loc duminica in provincia turca Tekirdag (nord-vest) si care s-a soldat cu 24 de morti si 318 raniti,…

- Trei studenti turci au fost arestati sambata la Ankara pentru insulta la adresa presedintelui Recep Tayyip Erdogan, informeaza agentia oficiala de presa Anadolu, preluata de DPA. Procuratura a inceput o ancheta impotriva studentilor de la Universitatea Tehnica a Orientului Mijlociu, care au purtat vineri,…

- Premierul Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, va conduce delegatia rusa la ceremonia de investire a presedintelui Recep Tayyip Erdogan, care va avea loc in 9 iulie la Ankara, a anuntat, intr-un comunicat, biroul de presa al guvernului rus, informeaza Reuters si TASS. "La ordinul presedintelui…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, reales pe 24 iunie, va depune juramantul luni, marcand intrarea in noul sistem prezidential, care ii confera puteri larg sporite, relateaza AFP. Erdogan a fost reales pe 24 iunie intr-un mandat de cinci ani, obtinand o victorie in alegerile prezidentiale din primul…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, si omologul sau din Bulgaria, Boiko Borisov, l-au felicitat pe Recep Tayyip Erdogan pentru realegerea in functia de presedinte al Turciei, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.

