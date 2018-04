Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al grupului parlamentar al Fidesz (de guvernamant in Ungaria), Janos Halasz, a declarat luni intr-un interviu ca alianta de guvernare, cu o majoritate de doua treimi, va putea sa adopte fara probleme legea "Stop Soros", care are ca scop sa ingradeasca activitatile organizatiilor…

- Ministrul german de interne Horst Seehofer a salutat luni victoria electorala a prim-ministrului ungar Viktor Orban si a indemnat Uniunea Europeana sa renunte la ceea ce el a numit o "politica de aroganta si condescendenta" fata de membri mai mici precum Ungaria, scrie AGERPRES, citand Reuters.Citeste…

- Din 20 mai, daca va expira ITP-ul, se suspenda automat si certificatul de inmatriculare al masinii, fara sa fiti anuntati direct. Daca nu va dati seama si circulati asa, riscati o amenda de aproape 3.000 de lei, ramaneti fara placutele de inmatriculare si apoi trebuie sa faceti, alte drumuri la politie…

- Partidul aflat la putere in Ungaria, Fidesz, a suferit o infrangere surprinzatoare in cadrul unor alegeri speciale in orasul Hodmezovasarhely. Rezultatul negativ vine chiar cu cateva saptamani inaintea alegerilor parlamentare, scrie The Guardian conform News.ro . viktor Orban va candida din partea Fidesz…

- Parlamentul ungar a inceput marti sa dezbata un pachet de legi care vizeaza organizatiile neguvernamentale care apara drepturile refugiatilor si ale solicitantilor de azil, masura criticata la nivel international, relateaza dpa. Conform proiectelor de lege, depuse de cabinetul premierului Viktor Orban,…

- Islanda este pe punctul de a deveni prima tara europeana care interzice circumcizia, in ciuda faptului ca ritualul comun iudaismului si islamului poate deveni subiect de discutie privind libertatea religioasa.Legea, aflata in prezent in Parlament, propune o pedeapsa cu inchisoarea de pana…

- Potrivit unor surse DCNews, premierul Tudose ar fi confirmat susținatorilor sai ca nu va demisiona, indiferent de evoluțiile de la Comitetul Executiv Național care va avea loc luni, la București. Chiar daca Liviu Dragnea i-o va cere, sau daca partidul o va susține pe Carmen Dan, premierul Tudose…

- Viktor Orban, premierul Ungariei, e fan declarat al celor de la Sepsi Sf. Gheorghe și a facut o dezvaluire neașteptata. Oficialul maghiarilor a marturisit intr-un interviu acordat celor de la The Guardian ca va finanța mai multe academii de fotbal din Romania. "Vom face asta pentru copii. Facem aceste…