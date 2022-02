Premierul ungar Viktor Orban a declarat sambata, la Beregsurany, unde s-a deplasat pentru a face o inspectie la granita dintre Ungaria si Ucraina, ca cei care vin din Ucraina sosesc intr-un loc prietenos: „in Ungaria sunt asteptati de prieteni”. In cadrul unei conferinte de presa ad-hoc, prim-ministrul a subliniat ca deocamdata linia frontului se afla departe de Ungaria, insa trebuie facute pregatiri pentru momentul in care actiuni militare vor avea loc si in Ucraina Subcarpatica, potrivit Hungary Today. Transcarpatia (Zakarpatska oblast) este o regiune din Ucraina. Capitala sa este orașul Ujhorod.…