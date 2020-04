Președintele Klaus Iohannis a lansat un atac dur la adresa PSD, acuzand social-democrații ca „vor sa dea Ardealul ungurilor”: „Este incredibil unde s-a ajuns cu acest PSD, ce ințelegeri se fac in Parlamentul Romaniei”. ”Oare ce v-a promis liderul de la Budapesta, Viktor Orban, in schimbul acestei ințelegeri?”, a tunat președintele Romaniei, dupa ce proiectul de lege referitor la acordarea autonomiei Ținutului Secuiesc a trecut tacit in Camera Deputaților, dar avea sa fie respins in...