Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban a afirmat vineri, in interviul saptamanal acordat postului public de radio, ca intentioneaza sa reorganizeze executivul, pastrand insa o parte dintre ministri, intre care pe cel al economiei, Mihaly Varga, transmite MTI, conform agerpres.ro. Orban, care in urma…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat luni, dupa anuntarea rezultatelor alegerilor parlamentare, ca "Ungaria este tara celor curajosi care au transmis clar Europei ca doresc un discurs cinstit si rezolvarea problemei care afecteaza acest continent", referindu-se la criza migratiei, relateaza MTI.…

- Premierul ungar Viktor Orban, liderul formatiunii de guvernamant Fidesz si cea mai importanta figura politica a tarii, are sanse foarte mari sa obtina un nou mandat in urma alegerilor parlamentare de duminica, bazandu-se pe cea mai dura retorica anti-imigratie din Europa.

- Premierul nationalist de dreapta Viktor Orban a promis ca va lupta pentru Ungaria, duminica, dupa ce a votat la alegerile parlamentare, la care partidul sau, Fidesz, este favorit, relateaza Reuters.Citește și: VIDEO - Incendiu de PROPORTII la Trump Tower: Mai multe victime, printre ele chiar…

- Premierul nationalist de dreapta Viktor Orban a promis ca va lupta pentru Ungaria, duminica, dupa ce a votat la alegerile parlamentare, la care partidul sau, Fidesz, este favorit, relateaza Reuters.

- Premierul nationalist de dreapta Viktor Orban a promis ca va lupta pentru Ungaria, duminica, dupa ce a votat la alegerile parlamentare, la care partidul sau, Fidesz, este favorit, relateaza Reuters.

- Aproximativ 50% dintre alegatorii ungari il sustin pe actualul premier Viktor Orban, liderul formatiunii Fidesz, pentru un nou mandat, inaintea alegerilor parlamentare de duminica, potrivit unui sondaj efectuat de Institutul Nezopont.

- Economia Ungariei va creste cu 4% in urmatorii ani, va ajunge la un nivel foarte scazut al somajului pana in 2022, timp in care salariile vor creste, si nu mai are nevoie de fondurile de la Uniunea Europeana pentru a avea succes, a declarat marti premierul ungar Viktor Orban, prezentandu-si agenda…