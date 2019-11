Viktor Orban: Europa poate fi salvată doar prin întoarcerea la creştinism Europa poate fi salvata doar daca "se intoarce la sursa adevaratelor sale valori - identitatea crestina", a declarat marti la Budapesta premierul ungar Viktor Orban, in deschiderea unei conferinte internationale consacrate crestinilor persecutati, informeaza MTI. "Cei pe care ii ajutam acum ne pot fi de cel mai mare ajutor la salvarea Europei", a spus Orban in alocutiunea rostita in cadrul conferintei. "Le dam crestinilor persecutati ceea ce le trebuie - case, spitale si scoli -, si primim in schimb ceea ce are nevoie cel mai mult Europa - credinta crestina, iubire si perseverenta", a afirmat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

