Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 34 de persoane au fost ranite, iar locuinte si un spital pentru copii au fost avariate in al doilea atac cu rachete al Rusiei asupra Kievului de saptamana aceasta, au afirmat, miercuri, oficiali ucraieneni, in timp ce presedintele Volodimir Zelenski a pledat, la Washington, pentru mai mult…

- In urma cu un an, cand Rusia incasa o infrangere umilitoare in razboiul cu Ucraina, Vladimir Putin ranjea. Acum, Putin pare sa ranjeasca din nou, dar din alt motiv: Ucraina nu prea are cum sa caștige razboiul cu Rusia. Eșecul contraofensivei din vara lui 2023 a aratat ca ucrainenii pur și simplu nu…

- Petro Poroșenko, fostul președinte al Ucrainei, a fost oprit de autoritațile de frontiera ale Ucrainei sa iasa din țara. Poroșenko ar fi urmat sa aiba o intalnire cu premierul Ungariei, Viktor Orban, care este un apropiat al președintelui Rusiei, Vladimir Putin. Intalnirea dintre Poroșenko și Orban…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, intr-un discurs dat publicitatii duminica, 1 octombrie, ca nimic nu va slabi lupta tarii sale impotriva Rusiei, la o zi dupa ce Congresul SUA a adoptat o lege de finantare provizorie care omite ajutorul pentru Ucraina. In aceeași zi, armata ucraineana…