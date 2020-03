Premierul ungar Viktor Orban a evocat vineri in interviul sau saptamanal radiodifuzat o legatura intre imigratie si noul coronavirus, care ar fi fost "introdus de straini si care se propaga intre ei", noteaza AFP. El a avertizat, totodata, ca epidemia nu se va incheia in cateva saptamani, a consemnat MTI.

"Vedem clar ca strainii sunt in principal cei care au introdus boala si ca aceasta se propaga printre straini", a declarat Orban, in contextul in care, din cele 19 cazuri de Covid-19 inregistrate in Ungaria, peste jumatate sunt in randul unor cetateni iranieni beneficiari de burse acordate…