- Aceasta data precisa era astetata. ”Noua politica a calatoriilor in Statele Unite, care cere vaccinarea calatorilor straini in America, intra in vgoare 8 noiembrie”, a anuntat intr-un mesaj postat pe Twitter un purtator de cuvant al Casei Albe, Kevin Munoz. Acest anunt si aceasta data sunt valabile…

- Parea prea frumos ca sa fie adevarat. Cumparata de prestigioasa Universitate Yale și prezentata publicului cu mare fanfara în 1965, Harta Vinland - care ar fi fost creata în Europa la jumatatea secolului XV - arata o parte a țarmului Americii de Nord, parând sa demonstreze ca vikingii,…

- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USAMV) din Cluj-Napoca au anunțat ca o noua specie de insecta, care a fost descoperita in județul Constanța, a fost denumita in onoarea jucatoarei de tenis Simona Halep.

- Emma Raducanu, 18 ani, noua stea a tenisului mondial dupa victoria de la US Open , vorbește romanește atunci cand merge sa o viziteze pe bunica din partea tatalui, care locuiește la București. Intr-un nou dialog cu reporterii ObservatorNews, Nina Raducanu a marturisit ca abia asteapta sa isi intalneasca…

- Global Wealth Report 2021 întocmit de Credit Suisse demonstreaza înca o data cum urgența din sanatate a crescut inechitatea în distribuirea bogației. Fenomenul este global: datorita revenirii piețelor financiare, începând din iunie 2020 numarul global al milionarilor a…

- Un informatician de la Universitatea California din Statele Unite trage un semnal de alarma, in urma unui studiu, ca furtunile solare puternice ar putea paraliza internetul la nivel mondial, pentru mai multe saptamani.Cand furtunile solare ajung pe Pamant, ele perturba campul geomagnetic al…

- Oamenii de stiinta au pus piciorul, luna trecuta, pe o insula extrem de mica, aflata in apropierea coastelor Groenlandei, despre care sustin ca este cea mai nordica zona terestra din lume, aparuta la suprafata in urma schimbarilor survenite la nivelul ghetii, relateaza Reuters vineri. Descoperirea…

- VIDEO| O universitate americana indeparteaza un bolovan considerat simbol rasist, scrie R A W S A L E R T S. Decizia universitații din Wisconsin a fost luata dupa ce Uniunea Studenților de Culoare și alți activiști au obiectat ca descrierea acestuia din urma cu aproape 100 de ani includea o insulta…