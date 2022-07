Stiri pe aceeasi tema

- Articolul Au fost prinși talharii care au terorizat o familie de batrani din județul Buzau se poate citi integral pe Stiri de Buzau . O saptamana a durat ancheta polițiștilor și procurorilor buzoieni in cazul talhariei din satul Calțuna, județul Buzau, pana la prinderea autorilor. Doi batrani, soț și…

- Secarea lacului Amara din județul Buzau da peste cap turismul din județul Ialomița. Subiectul a fost relatat pe larg de presa centrala, creand confuzie in randul turiștilor. Administratorii hotelurilor din stațiune au sesizat faptul ca mulți turiști și-au anulat rezervarile, dupa ce situația Lacului…

- Lacul Amara, din judetul Buzau, a secat, iar uscaciunea a inceput sa puna stapanire pe albia de 8.000 de metri patrati. Grav este ca odata cu disparitia luciului de apa, au pierit pasarile, pestii si toata vegetatia, care semana cuc ea din Delta Dunarii. Este un dezastru ecologic si economic, striga…

- O fabrica ilegala de tigari dotata cu o linie completa de productie a fost descoperita de catre inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala, din cadrul ANAF, in localitatea Suditi din judetul Buzau. Fabrica functiona intr-o hala dezafectata si producea tigarete contrafacute sub marcile Marlboro,…

- Un barbat in varsta de 54 de ani si un copil de aproximativ 2 ani au decedat in urma unui accident produs pe DN 2, Urziceni – Buzau, in afara localitatii Caldaruseanca, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Buzau. Potrivit sursei citate, din primele date de la fata locului a reiesit ca…

- In urma cu puțin timp, hidrologii au emis o avertizare hidrologica de cod portocaliu, pana la ora 24:00, valabila pentru bazinul hidrografic Buzau – „afluenții aferenți sectorului aval confluența cu raul Basca Chiojdului – amonte confluența cu raul Calnau”. In acest interval, se pot produce scurgeri…

- In ziua de 24 mai a.c., politiști din cadrul Biroului Siguranța Școlara impreuna cu polițiști din cadrul Posturilor de poliție rurala Cilibia, C.A. Rosetti și Luciu au desfașurat activitați privind respectarea regimului circulației rutiere cu elevii din cadrul Școlilor Gimnaziale Cilibia și C.A.Rosetti.…

- Un accident teribil a avut loc sambata, 30 aprilie, pe DN 2B, in judetul Braila, fiind implicate un autoturism si un autocamion. Doua persoane din Galati au fost ranite grav. Din pacate, una dintre ele nu a supravietuit.