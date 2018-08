Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul s-a soldat cu zeci de morti si de raniti. Zeci de morti dupa ce un un autocar s-a rasturnat in Ecuador. Cel putin 24 de persoane au murit, iar alte 19 au fost ranite dupa ce un autocar a intrat in coliziune cu un alt vehicul in Ecuador, anunta autoritatile locale, citate de site-ul agentiei…

- Cel putin 76 de persoane au decedat, iar alte aproape 200 au fost ranite, inclusiv 23 de copii, in urma incendiilor de vegetatie de la periferia orasului Atena, au anuntat autoritatile, care au avertizat ca numarul victimelor va continua probabil sa creasca, informeaza cotidianul Ekathimerini.

- Doi oameni au murit, printre care se numara și atacatorul, și cel puțin 13 au fost raniți, duminica seara, în urma unor împușcaturi în Toronto. Cel putin 13 persoane au fost ranite într-un atac armat ce a avut loc duminica seara la Toronto, metropola economica…

- UPDATE 8.02 - Cel puțin doua persoane au murit, duminica noaptea, iar alte noua au fost ranite, dupa ce un individ a efectuat un atac armat in orașul canadian Toronto, a informat poliția locala, relateaza CNN și BBC.* Cel putin noua persoane au fost ranite intr-un atac armat duminica…

- Cel putin 20 de persoane au fost ucise, iar alte 40 au fost ranite in urma exploziei unei bombe in cursul unei reuniuni electorale desfasurate in orasul pakistanez Mastung, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, conform mediafax. "Douazeci de persoane au fost ucise in explozie si ne temem…

- Cel putin 24 de persoane au decedat, iar alte peste 70 au fost ranite, in urma accidentului feroviar produs duminica in nord-vestul Turciei, a anuntat Recep Akdag, ministrul turc al Sanatatii, potrivit site-ului cotidianului Hurriyet.

- Peste 15 persoane au fost ranite joi intr-o explozie la un restaurant din Mississauga, o suburbie a orasului Toronto, conform presei locale, scrie Reuters, care precizeaza ca doi suspecti au parasit locul incidentului dupa producerea exploziei, transmite News.ro . Ranitii au fost transportati la spital…