Viitoarea misiune cu echipaj spre Staţia spaţială chineză va include şi o femeie Viitoarea misiune din octombrie a capsulei spatiale chineze Shenzhou-13, care va transporta un grup de astronauti pentru a continua lucrarile de definitivare a statiei spatiale chineze Tiangong (''Palatul celest''), va include si o femeie, au informat miercuri medii locale citate de EFE. Potrivit unor medii private chineze, Shenzou-13 va fi lansata la 3 octombrie. Surse ale guvernului chinez au declarat pentru EFE ca inca nu s-a decis data de lansare, desi au confirmat ca va avea loc in octombrie. Portalul chinez de informatii stiintifice Quwei Tansuo, citat de diferite mass-media,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

