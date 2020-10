Viitoarea generație Toyota Mirai va fi prezentată în decembrie: modelul cu pile de combustie ... In luna octombrie a anului trecut, Toyota a publicat o serie de imagini cu versiunea de pre-serie a noii generații Mirai. Acum, reprezentanții constructorului japonez au publicat o imagine teaser cu viitorul model cu pile de combustie pe baza de hidrogen și au anunțat ca debutul versiunii de serie va avea loc in luna decembrie. Pentru inceput, noul Mirai va fi disponibil doar pe piața din Japonia, iar conform unor surse apropiate companiei, modelul de serie va pastra... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

