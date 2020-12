Vietnamez dat dispărut la Cluj Un tanar de 23 de ani, a plecat de la locul unde se afla cazat , la data de 21 decembrie, insa nu s-a mai intors . Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete! Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol si foto: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

Un tanar vietnamez a plecat de la locul unde se afla cazat și nu s-a mai intors. Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 21 decembrie, in jurul orei 23.00, PHAM VAN THANH, in varsta de 23 de ani, cetațean vietnamez, a plecat de la locul in care era cazat, …

Mai bine de jumatate din testele efectuate la Cluj pentru COVID-19 au ieșit pozitive in ultimele 24 de ore.

Numarul cazurilor de COVID-19 a ajuns duminica, 13 decembrie, la 4.435 de persoane la nivel național, in condițiile in care s-au facut 14.900 de teste.

Zilele trecute mai mulți angajați ai ISU Cluj au fost depistați cu coronavirus in urma testelor efectuate.

La nivel național, pana astazi, 23 octombrie, au fost confirmate 201.032 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

In cursul zilei de ieri, Prefectul de Cluj, Mircea Abrudean a confirmat pentru presa județeana ca la spitalul din Turda ar fi mai multe cazuri de coronavirus in randul angajaților.

O minora in varsta de 15 ani, din satul Bagara, comuna Aghireșu, județul Cluj, a plecat de la locuinta sa, in data de 12 octombrie, insa nu s-a mai intors la domiciliu.

Un barbat in varsta de 46 de ani, din municipiul Turda, județul Cluj, a plecat de la domiciliu in data de 29 septembrie, insa pana in prezent nu s-a mai intors.