Stiri pe aceeasi tema

- Partidul comunist la putere in Vietnam a confirmat luni ca Nguyen Xuan Phuc, prim-ministru al tarii din 2016, va prelua rolul in mare parte ceremonial de presedinte de stat, informeaza DPA. Membrii partidului l-au votat pe Phuc in timpul unei sesiuni de 12 zile a Adunarii Nationale in cursul…

- Platforma DA critica politicienii populiști și oportuniști și cheama la responsabilitate și transparența toți actorii politici și reitereaza ideea ca candidatul Platformei DA la funcția de prim-ministru „se angajeaza sa identifice in forul legislativ al țarii sprijinul unei majoritați stabile de deputați…

- Președinta țarii Maia Sandu l-a inaintat pe deputatul PAS Igor Grosu la funcția de premier al țarii. Declarația a fost facuta in cadrul unei conferințe de presa, dupa consultarile cu reprezentanții fracțiunilor și grupurilor parlamentare, care s-au desfașurat pe 16 martie. „Președintele Maia Sandu l-a…

- Mariana Durleșteanu iși retrage candidatura la funcția de prim-ministru al țarii. Anunțul a fost facut de catre aceasta pe pagina sa de Facebook, chiar in timpul discuțiilor dintre reprezentanții Partidului Socialiștilor și președinta țarii Maia Sandu. „Dragi cetațeni, prieteni, in politica poate ca…

- Ziua de 8 martie reprezinta dintotdeauna simbolul cinstirii celor mai dragi ființe din viețile noastre.Anul trecut a fost un an greu și plin de provocari pentru noi toți, dar cu sprijinul doamnelor și domnișoarelor care ne-au fost alaturi zilele au fost mai senine, iar puterea de a trece peste obstacole…

- Alin Petrache (44 de ani) a fost reales astazi in funcția de președinte al Federației Romane de Rugby. Fostul capitan al „stejarilor” a fost ales cu unanimitate de voturi președinte al FRR, din echipa sa urmand sa faca parte și fostul ministru al finanțelor, Eugen Teodorovici. ...

- Igor Dodon susține ca reforma constituționala lansata in mandatul sau de președinte al țarii trebuie sa fie dusa pina la capat. Liderul PSRM a discutat despre acest subiect cu fostul președinte al Curții Constituționale, Dumitru Pulbere, președintele Comisiei privind reforma constituțională. Dodon…

- Noul ministru al Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a anuntat, miercuri, pe Instagram, ca a demisionat din functia de presedinte al Federatiei Romane de Ciclism. ''In virtutea noilor mele responsabilitati in calitate de ministru al Tineretului si Sportului, mi-am inaintat…