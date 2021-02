Stiri pe aceeasi tema

- Partidul comunist aflat la putere în Vietnam a încheiat luni lucrarile celui de-al 13-lea congres national cu o conferinta de presa la care liderul partidului, Nguyen Phu Trong, si-a reluat angajamentele de a combate coruptia în rândurile formatiunii, relateaza dpa, preluata…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, pare ca a tras lozul caștigator in scandalul din interiorul partidului. El s-ar fi intalnit luni dimineața cu președintele Klaus Iohannis pentru a discuta situația tensionata din partid, informeaza Digi24. In acest fel Orban iși consolideaza poziția in partid, fiind…

- Donald Trump a semnat legea care cuprinde un nou plan de redresare economica a Statelor Unite. Președintele a refuzat initial sa semneze proiectul de lege, spunand ca vrea sa ofere oamenilor plati unice mai mari. Pachetul de ajutor in valoare de 900 de miliarde de dolari a fost aprobat de…

- Fostul agent dublu britanic George Blake, celebra "cartita" care a spionat pentru KGB-ul sovietic in anii '50 ai secolului trecut, a murit la varsta de 98 de ani, au anuntat sambata agentiile de presa ruse, citate de AFP. "Astazi, legendarul ofiter de informatii (...) George Blake nu mai este. El…

- Juristul Dragoș Condrea a fost numit, marți, de premierul interimar Nicolae-Ionel Ciuca, in funcția de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru. Dragoș Condrea a fost numit secretar general al Guvernului dupa demisia lui Antonel Tanase. Din mai 2009 pana in prezent Codrea a ocupat funcția…

- Calin Nistor, procuror in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, delegat in functia de procuror sef al Sectiei de combatere a coruptiei din cadrul acestei structuri specializate, a cerut sa fie eliberat din...

- Urmariți LIVE pe Noi.md, conferința de presa organizata de Ministerul Sanatații, Muncii și Protecțiie Sociale, A.O. Inițiativa Pozitiva și UNAIDS Moldova in contextul Zilei Mondiala de Combatere SIDA

- Ziarul Unirea Comunicat de presa, Corneliu Mureșan, PSD Alba: „Sprijinirea educației trebuie sa devina o prioritate pentru Consiliul Județean Alba la inceput de mandat” Accesul la educație presupune, in actualul context epidemiologic, achiziția de laptopuri sau tablete cu abonament la internet pentru…