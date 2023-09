Politologul austriac Reinhard Heinisch spune ca Austria va renunța la vetoul asupra intrarii Romaniei și Bulgariei in Schengen, pentru ca firmele austriece pierd foarte mulți bani din aceasta blocada. Ceea ce ar putea determina mai degraba guvernul sa renunte la blocada sunt interesele businessului austriac. In timpul dezbaterilor parlamentare, s-a constatat ca firmele austriece sufera pierderi din cauza faptului ca Bulgaria si Romania nu sunt inca in Schengen. Partidul Popular de guvernamant nu este doar un partid conservator care se aliaza cu extrema dreapta. Este un partid care apara interesele…