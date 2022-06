Ministerul de Externe ucrainean a dat publicitații un videoclip in care este prezentata o femeie ucraineana in varsta de 31 de ani dintr-un sat din regiunea Harkov care a fost abuzata sexual de un soldat rus dupa invazia Rusiei. Femeia a fost violata in mod repetat, gatul, obrazul si o parte din par i-au fost […] The post VIDEO/Violul, arma rușilor impotriva femeilor ucrainence appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .