- Rata somajului in luna iulie 2022 a scazut cu 0,2 puncte procentuale fața de cea inregistrata in luna iunie 2022 (5,4%), la 5,2%. Rata șomajului la barbați a fost cu 1,5 puncte procentuale mai mare decat la femei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- In urma implementarii proiectului „Abordarea Coerenta si Competitiva a Educatiei Scolare (ACCES)" de catre Fundatia ADEPT Transilvania au fost dezvoltata o retea de incluziune pe piata muncii, de tip e-jobs, un instrument online de relationare intre elevi, unitati de invatamant si agenti economici.„Fundatia…

- Uniunea Europeana vrea sa se asigure ca parinții au dreptul sa se ocupe de copiii lor fara sa iși sacrifice cariera. Prin urmare toate țarile europene, inclusiv Romania, trebuie sa-și armonizeze legislația in așa fel incat parinții care au copii mici sa beneficieze de anumite drepturi. Normele prevad…

- ”Posibilitatea de a concedia angajatul pentru deținerea statului de pensionar pentru limita de varsta, are drept efect discriminarea acestei categorii de persoane in realizarea dreptului la munca, in special fiind afectate femeile”, este concluzia analizei ”INECHITAȚI LATENTE: Varstnicii pe piața muncii…

- Partidul condus de Marcel Ciolacu a transmis luni, 25 iulie, ca trebuie reluate in coaliția politica discuțiile incepute in ianuarie privind reglementarea prețurilor la energie și gaze pe o perioada limitata. Concret, PSD vrea ca prețurile sa fie stabilite de stat „PSD revine cu aceasta soluție, prezentata…

- Miercuri, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a propus ca statele UE sa-și reduca, in mod voluntar, consumul de gaze cu 15% in urmatoarele luni, pentru a se asigura ca, in eventualitatea in care Rusia va opri furnizarea de gaze naturale, acest lucru nu va afecta blocul comunitar, transmite…

- Lumea intreaga se confrunta cu o criza a competențelor. Un raport al Comisiei pentru educație și UNICEF arata ca aproape trei sferturi dintre tineri din 92 de țari, printre care și Romania, nu au competențele necesare angajarii.

- Aproximativ 3.500 -3.700 de tineri ies anual de pe bancile unei facultați urmate la Universitatea Politehnica din București. Toți devin ingineri, cu salarii care pornesc de la 800 de euro și ajung lejer la 2.000, chiar 3.000 de euro, dupa primii ani de...