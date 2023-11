VIDEO/FOTO! Reintegrarea socială a persoanelor private de libertate, tema întâlnirii de lucru, desfășurate la IPJ Vrancea Intalnire de lucru in domeniul reintegrarii sociale a persoanelor private de libertate Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a fost gazda dezbaterii anuale organizate in conformitate cu Strategia naționala de reintegrare sociala a persoanelor private de libertate 2020 – 2024. In cadrul Strategiei Naționale de Reintegrare sociala a persoanelor private de libertate 2020 – 2024 ( […] Articolul VIDEO/FOTO! Reintegrarea sociala a persoanelor private de libertate, tema intalnirii de lucru, desfașurate la IPJ Vrancea apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

