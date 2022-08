VIDEO/FOTO Peste 7.000 de ieșeni au venit în COPOU la Festivalul INIMO. Sunt așteptați și mâine La concertul care are loc in Copou, in cadrul Festivalului INIMO, au venit peste 7.000 de ieseni. " O multime de copii au venit in primele doua zile de festival pe stadionul din Copou.Si-a facut face-painting, si-au privit artistii preferati de pe umerii parintilor, s-au delectat cu dulciuri, au modelat lutul, s-au jucat cu baloanele.Taxa de intrare este o donatie, iar copiii sub 14 ani, zecistii de la Evaluarea Nationala si Bacalaureat, persoanele cu dizabilitati si familiile cu multi copii pot sa intre gratuit.", a scris preotul Dan Damaschin, organizatorul festivalului, pe pagina sa de Facebook,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

