- Guvernul japonez a confirmat, joi, intentia de a introduce o noua stare de urgenta sanitara pe toata durata Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Competitia urmeaza sa inceapa peste doua saptamani. “Numarul de noi cazuri continua sa creasca “, a precizat ministrul japonez responsabil cu pandemia de Covid-19.…

- O pisica 3D uriașa a aparut pe un panou publicitar din Tokyo, linga una dintre cele mai aglomerate gari ale orașului. Afișata intre alte reclame, felina hiper-realista prinde viața pe un ecran LED curbat din districtul Shinjuku. Afișajul cu rezoluție 4K arata pisica plimbindu-se și mieunind, relateaza…

- Romanul, in varsta de 49 de ani, a postat, luni, pe contul de facebook o filmare in care, din fața Palatului Buckingham, susține ca este fiul nelegitim al prințului Charles. Postarea, care a strans peste 280.000 de vizualizari in 14 ore de la publicare, a adunat peste 1000 de comentarii care mai de…

- Inregistrarea in care o pisica de mare este gadilata de un barbat, iar reacția peștelui pare a fi ca rade, precum copiii, a fost vizionata de mai mult de 100 de milioane de ori in toata lumea. Ben Williamson, directorul de programe al World Animal Protection din SUA, a declarat pentru Insider ca acea…

- Un nor urias, asemanator unui val, s-a format, seara trecuta pe cerul din Buzau. Fenomenul meteo nu a provocat furtuni. Zeci de imagini cu norul amenințator au fost postate pe rețelele de socializare de localnici, care și-au facut griji in privința fenomenului meteo. Din fericire, norul uriaș nu a adus…

- Ploaia torențiala de joi le-a dat mari batai de cap consilierilor locali de la Craiova. Aceștia au plecat de la stadionul Ion Oblemenco in portbagaje. Consilierii participasera la o ședința pe stadionul Ion Oblemenco, dar cand au ieșit, nu au putut merge pe jos prin parcare din cauza ploilor care au…