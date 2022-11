Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc marți, 15 noiembrie, in jurul orei 8.00, pe autostrada A3, pe sensul de mers din Turda catre Gilau. 11 mașini au fost implicate marti intr-un accident grav produs pe A3 – Autostrada Transilvania, in dreptul localitatii Sandulesti. Sase persoane sunt ranite. 6 persoane ranite…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Cluj a fost alertat marți dimineața pentru a interveni la un accident rutier pe A3, sens de mers Turda-Gilau, in dreptul localitații Sandulești. Accidentul a avut loc in jurul orei 7:30, la fața locului intervenind Detașamentul de pompieri Turda cu o autospeciala…

- Un carambol, in care au fost implicate 11 autovehicule intre care doua tiruri și o camioneta, s-a produs in aceasta dimineața pe Autostrada Transilvania. ISU Cluj anunța ca accidentul a avut loc la ora 7.30, pe A3, pe sensul de mers Turda-Gilau, in dreptul localitații Sandulesti. Din informațiile…

- Un accident rutier a avut loc, in urma cu puțin timp, in localitatea mehedinteana Cocorova, in urma caruia patru persoane au fost ranite. Un autoturism a intrat intr-un parapet, doi dintre raniti au ramas incarcerati. Trei echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit…

- Un nou accident rutier a avut loc pe Autostrada Transilvania in urma cu cateva minute. Practic este al treilea din ultimele zile. Evenimentul rutier a fost semnalat pe A3 in zona nodului de la Gilau. Din primele informații sunt implicate doua autoturisme. Deocamdata nu se cunosc detalii despre starea…

- Un accident de circulație a avut loc azi-dimineața, in jurul orei 9, in localitatea Caianu Mic. La fața locului au intervenit pompierii din Beclean, echipaje medicale, dar și polițiștii. Conform ISU Cluj, salvatorii ”au gasit la locul solicitarii doua victime: o femeie in varsta de aproximativ 55 de…

- Pompierii clujeni intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut in Piața Cipariu din Cluj-Napoca. Din primele informații, doua autoturisme sunt avariate.„Echipajul medical consulta doua persoane, care nu prezinta leziuni grave. Intervenția este in dinamica.Echipajul SMURD a transportat la…