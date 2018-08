Stiri pe aceeasi tema

- Celebrii The Prodigy, Steve Aoki, Tiesto, Diplo, The Chainsmokers, Jason Derulo, Kygo, Afrojack, Don Diablo, Dimitri Vegas&Like Mike concerteaza la Cluj, la a patra ediție a festivalului Untold, iar admiratorii lor sunt in delir! (Super oferte la accesorii gaming) De altfel, și-au ”programat” ieșirea…

- Tiesto, Kygo și Jason Derulo urca pe main stage la Untold, în ziua a doua. Main Stage 17:00 - Manuel Riva19:00 - Vanotek21:00 - Jason Derulo22:15 - Opening Ceremony22:30 - Kygo00:20 - Tiësto02:30…

- The Prodigy, Steve Aoki, Tiesto, Diplo, The Chainsmokers, Jason Derulo, Kygo, Afrojack, Don Diablo, Dimitri Vegas&Like Mike sunt cațiva dintre artiștii de marca și trupele care vor concerta la festivalul internațional UNTOLD, de la Cluj. (Super oferte la accesorii gaming) Dar unde sunt cazați faimoșii…

- Incepe mega-maratonul UNTOLD! CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va transmite 84 de ore fara intrerupere de la cel mai mare festival din Europa, ce reunește, pe cele opt scene de la Cluj, multe nume grele din lumea muzicii. (Super oferte la accesorii gaming) The Prodigy, Steve Aoki, Tiesto, Diplo,…

- In doar cateva zile se deschid porțile taramului magic, UNTOLD 2018. Iata care este programul: Black Eyed Peas, The Chainsmokers, Jason Derulo, The Prodigy, Armin van Buuren, Kygo, Diplo, Tiesto, Steve Aoki dar și mulți alții vor urca pe cele 10 ...

- UNTOLD 2018. În doar câteva zile se deschid porțile tarâmului magic, UNTOLD. Black Eyed Peas, The Chainsmokers, Jason Derulo, The Prodigy, Armin van Buuren, Kygo, Diplo, Tiesto, Steve Aoki dar și mulți alții vor urca pe cele 10 scene ale

- Dupa confirmarea singurului show Black Eyed Peas din Europa in 2018 la UNTOLD, organizatorii festivalului completeaza lista cu alți 130 de artiști internationali dar și din Romania, care se alatura celorlalți anunțați deja printre care amintim ATB, The Chainsmokers, The Prodigy, Jason Derulo, Armin…

- Dupa confirmarea singurului show Black Eyed Peas din Europa in 2018 la UNTOLD, organizatorii festivalului completeaza lista cu alți 130 de artiști internationali dar și din Romania, care se alatura celorlalți anunțați deja printre care amintim: The Chainsmokers, The Prodigy, Jason Derulo, Armin van…