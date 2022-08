Președintele Volodimor Zelenskiy le-a spus miercuri ucrainenilor, intr-un discurs emoționant pentru a marca 31 de ani de independența, ca Ucraina a renascut atunci cand Rusia a invadat-o pe 24 februarie și ca va recuceri Crimeea anexata și zonele ocupate din est, transmite Reuters. In discursul inregistrat in ziua in care se implinesc șase luni de la invazia Rusiei din 24 februarie, Zelenski a spus ca Ucraina nu mai vede incheierea razboiului atunci cand va fi pace, ci in momentul in care Kievul va fi de fapt victorios. “O noua națiune a aparut in lume pe 24 februarie, la ora 4 dimineața. Nu s-a…