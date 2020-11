Gely Mondialu, 51 de ani, un cumnat al interlopului Sandu Anghel, cunoscut ca Bercea Mondial, a fost inmormantat duminica, 8 noiembrie, in orașul Draganesti-Olt, a informat Adevarul. Evenimentul a adunat zeci de persoane, in ciuda restricțiilor antiepidemice. Politistii, care s-au sesizat abia dupa apariția imaginilor pe rețelele sociale, au aplicat amenzi simbolice: 12 persoane au fost sancționate cu suma totala de 3.000 de lei.Sicriul cu trupul neinsufletit al lui Sorinel Stoiculescu, zis Gely Mondialu, a fost scos in fata casei, iar lumea s-a ingramadit sa-si ia adio de la acesta.Cei mai multi…