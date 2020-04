Stiri pe aceeasi tema

- E confruntare mare intre Veronica Stegaru, alias Vulpița, și cantarețul de manele, Jador. Cei doi ”se bat” pentru locul I in tranding pe YouTube, iar dupa ce Vulpița a ajuns sa-l detroneze pe artist, iata ca acum roata se intoarce.

- Lansarea anului in showbizul romanesc! Vulpița și Axinte au dat o super dupa ce au lansat pe YouTube o piesa care a devenit virala. Aproape patru milioane de vizualizari in doar patru zile a reușit sa stranga piesa celor doi, Axinte cu Vulpița, intitulata „Hai la București”. Pentru apariția in videoclip,…

- Dupa ce Veronica Stegaru, alias Vulpița, a ajuns pe primul loc in clasamentul YouTube, mai mulți artiști de la noi au comentat pe conturile de socializare acest subiect, iar printre ei se numara Carmen de la Salciua. Vedeta marturisește ca o susține pentru tanara din Blagești și ca este loc pentru toata…

- A ajuns virala dupa ce a pasit in platoul emisiunii Acces Direct, iar acum i se deschid toate usile! Si-a dorit sa devina dansatoare, dar viata pare-se ca o surprinde tot mai mult! Vulpita este la un pas sa ajunga... cantareata.

- Vulpita și Viorel Stegaru au devenit virali, astfel incat cineva se ocupa de un cont de Instagram pe care posteaza numeroase poze cu cei doi. Astfel, Veronica Stegaru a devenit mai cunoscuta decat este Andreea Esca. Pe contul de Instagram pe care se posteaza imagini cu ea și cu soțul ei, Viorel,…

- Soarta casniciei lor este in continuare incerta, dat fiind faptul ca soția-vulpița continua cu declarațiile controversate in mediul online. Intr-un video postat pe contul oficial de TIK-TOK al Vulpiței, aceasta marturisește ca o sa divorțeze de soțul ei. Ba mai mult, a facut aceasta declarație in…

- Veronica Stegaru, cunoscuta unei tari intregi ca sotia-vulpita, nu a fost primita cu bratele deschise de socrii ei atunci cand a dorit sa-si vada fetita, marti dimineata. Dupa o zi plina de certuri, mama lui Viorel a aparut in fata camerelor si a facut anuntul neasteptat: ii primeste inapoi acasa, pe…