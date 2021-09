VIDEO: Vrâncioaia. A fost inaugurată școala de la Ploștina Primaria Vrancioaia a inaugurat, ieri, noua Școala de la Ploștina prin care sunt asigurate cele mai bune condiții de educație elevilor din acest sat. Noua școala de la Ploștina face parte din proiectele inițiate de primarul Ionica Danțiș pentru a moderniza unitațile de invațamant din comuna Vrancioaia, astfel incat sa fie respectate toate criteriile pentru […] Articolul VIDEO: Vrancioaia. A fost inaugurata școala de la Ploștina apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

