Stiri pe aceeasi tema

- Alex Maxim are 29 de ani și este uul dintre cei patru finaliști de la Vocea Romaniei 2023. Tanarul face parte din echipa lui Smiley, iar in aceasta seara lupta pentru premiul cel mare, in finala ce se va difuza la Pro Tv.De la cine a moștenit pasiunea pentru muzicaPasiunea pentru muzica a moștenit-o…

- Alexandra Capitanescu e printre cei 4 finaliști de la „Vocea Romaniei” 2023, sezonul 11. Tanara in varsta de 19 ani lupta pentru premiul cel mare al emisiunii de la Pro TV, premiu in valoare de 100.000 de euro.Patru concurenți se dueleaza vineri seara, de la 20.30, la Pro TV, in finala „Vocea Romaniei”…

- Alexandra Capitanescu, o tanara de 19 ani din Galați, a facut senzație in semifinala de la „Vocea Romaniei”, iar romanii de acasa au votat-o și a ajuns in finala. „Este absolut excepțional. Ne omori pe toți. Ai un fel de a fi pe scena care este excepțional”, i-a spus Tudor Chirila.

- Doua tinere din Galați, Alexandra Sirghi și Alexandra Capitanescu, au cantat spectaculos in Live la Vocea Romaniei, iar publicul a decis ca ambele trebuie sa se califice in semifinala competitiei. „Vocea ta a sunat oțel... este ceva magic cu tine, rar vezi așa ceva”, au spus antrenorii.

- Raul Nica are 16 ani, este din Arad și este elev la Colegiul Național „Moise Nicoara”. Dupa ce a cochetat cu un numar mare de... The post Aradeanul Raul Nica, adolescentul de 16 ani, elev la „Moise Nicoara”, a rupt scena „Vocea Romaniei” cu o piesa rock. A intors patru scaune și a ajuns in echipa lui…

- Latifundiarul din Pipera, Gigi Becali, este casatorit cu Luminița din 1994, iar cei doi au impreuna trei fete. Acestea sunt Theodora, Alexandra și Cristina, pe care patronul FCSB le iubește la nebunie și le face toate poftele. Familia s-a marit intre timp. Fiica cea mare i-a facut omului de afaceri…

- O ediție spectaculoasa Vocea Romaniei a ridicat, aseara, publicul și antrenorii in picioareși a ținut telespectatorii in fața ecranelor. Tudor Chirila, Irina Rimes, Horia Brenciu & Theo Rose și Smiley s-au luptat cu toate armele pentru concurenții pe care și i-au dorit.Fie ca au gasit cele mai convingatoare…

- Ada Chicoș, o tanara de 20 de ani, din Tecuci, județul Galați, a facut spectacol la „Vocea Romaniei” cu melodia ”Enter Sandman”, de la Metallica. „Nu am auzit niciodata o voce feminina cantand Metalica atat de convingator”, a spus Tudor Chirila.