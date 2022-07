Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 137. Cel puțin patru civili au fost uciși, sambata, de o lovitura efectuata de armata rusa asupra orașului Siversk din regiunea Donețk. De asemenea, rușii au bombardat puternic localitatea Drujkivka, situata tot in Donețk, unde au

- Rusia vrea sa ajunga pana in Transnistria, a declarat Vladimir Soloviov, principalul propagandist al Kremlinului, in cadrul unei emisiuni al unui jurnalist italian foarte cunoscut de la postul public Rai 1.Obiectivul Rusiei in Ucraina este sa ajunga pana in Transnistria, spune cea mai fidela voce a…

- Obiectivul Rusiei este sa ajunga pana in Transnistria, a declarat principalul propagandist al Kremlinului, Vladimir Soloviov, intr-o intervenție in emisiunea unui cunoscut jurnalist italian, Bruno Vespa, de la postul public Rai 1.

- Obiectivul Rusiei in Ucraina este sa ajunga pana in Transnistria, spune cea mai fidela voce a propagandei ruse, Vladimir Soloviov de la Rossia-1. Intr-o intervenție duplex in emisiunea unui cunoscut jurnalist italian, Bruno Vespa, de la Rai 1, el a recunoscut ca acesta este motivul pentru care armata…

- Obiectivul Rusiei in Ucraina este sa ajunga pana la Transnistria, afirma propagandistul rus Vladimir Soloviov. Conform lui, acesta este motivul pentru care Odesa devine tot mai des atacata. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Andrei Guruliov, inca o marioneta a lui Putin, sugereaza ca Rusia ar trebui sa amenințe SUA cu rachete supersonice pentru a grabi Occidentul sa accepte condițiile Moscovei legate de Ucraina. Andrei Guruliov, un membru al Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului rus, n. red.), a declarat ca Moscova…

- Cel putin 17 persoane au fost ucise in cursul mai multor atacuri asupra unor cladiri din regiunea Odesa.O racheta lansata de un ”avion strategic” din Marea Neagra a facut ”14 morti si 30 de raniti” intre care trei copii”, potrivit ultimului bilant al serviciilor de urgenta ucrainene.O alta racheta,…

- In timp ce toata lumea așteapta urmatorul pas al Kremlinului, la Moscova s-a desfașurat luni dimineața parada armatei ruse de Ziua Victoriei. Analiștii militari spun ca Rusia va lansa atacuri tot mai dese și mai puternice pe frontul din Ucraina. Rusia va pierde, pentru ca raul pierde intotdeauna, a…