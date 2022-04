VIDEO| Vladimir Putin a luat parte la funerariile lui Vladimir Jirinovski

Stiri pe aceeasi tema

- ​​Vladimir Jirinovski, fost vicepresedinte al Dumei de Stat cunoscut pentru pozitiile sale extremiste si retorica agresiva fata de statele vecine Rusiei, a murit la varsta de 77 de ani, anunta Izvestia, preluat de hotnews.ro. Anuntul a fost facut miercuri, 6 aprilie, de Viaceslav Volodin, presedintele…

- Negociatorul din partea Moscovei, Vladimir Medinski, a declarat ca Rusia și Ucraina sunt „la jumatatea drumului” catre un acord in ceea ce privește demilitarizarea Ucrainei, potrivit BBC. Oficialul rus spune ca opiniile celor doua parți sunt pe aceeași lungime de unda in ce privește neutralitatea Ucrainei…

- Joe Biden, președintele american, a impus noi sancțiuni pentru Moscova, capitala Rusiei. Președintele Statelor Unite ale Americii a facut noi declaratii in legatura cu pedepsele impotriva Kremlinului. Joe Biden a anuntat ca Rusia va fi exclusa din FMI si Banca Mondiala.

- Executivul Uniunii Europene intenționeaza sa propuna un nou mecanism pentru a pedepsi dezinformarea in intreaga lume, a anunțat marți șeful politicii externe Josep Borrell, invocand ceea ce el a spus ca sunt minciuni raspandite intenționat de presa de stat rusa, informeaza Reuters.Borrell a declarat…

- Patriarhul Kiril al Moscovei și al Intregii Rusii a comentat acțiunile militare ale Rusiei in Ucraina, intr-o predica la Catedrala Mantuitorului Hristos din Moscova, in timpul sarbatoririi Duminicii Iertarii. Acesta nu a spus clar ca sprijina invazia rusa, dar a oferit argumente in acest sens. Patriarhul…

- Oficialii Uniunii Europene analizeaza posibilitatea de a limita influența și accesul Rusiei la finanțare in cadrul Fondului Monetar Internațional, ca urmare a invaziei sale in Ucraina, au declarat șase oficiali pentru Reuters. Acest scenariu aflat acum in discuție ar spori presiunea asupra economiei…

- Uniunea Europeana a interzis miercuri transferul de bancnote euro in Rusia, o noua sancțiune impusa de blocul comunitar asupra economiei ruse din cauza invadarii Ucrainei de catre Moscova, relateaza Kommersant . Decizia publicata pe 2 martie in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene interzice „vanzarea,…

- Ambasada SUA a transmis vineri un mesaj dur in care subliniaza ca „Rusia nu are niciun cuvant de spus” in privinta relatiei dintre Ucraina si NATO. „Rusia trebuie sa se alature restului lumii in secolul XXI. In zilele noastre, natiunile suverane au dreptul de a alege liber ce aranjamente fac pentru…