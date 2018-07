Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a ajuns in Marea Britanie pentru o vizita de patru zile, in care va participa la discutii cu prim-ministrul britanic, Theresa May si cu Regina Elisabeta, scrie The Guardian, conform news.ro. Avionul lui Trump a aterizat la Stansted, in Essex,…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri ca se va intalni cu secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, dupa summitul presedintilor Vladimir Putin si Donald Trump, ce va avea loc la 16 iulie, in capitala finlandeza Helsinki, transmite Reuters, preluata de agerpres. Moscova…

- Kremlinul a anuntat luni ca peninsula Crimeea, pe care a anexat-o de la Ucraina in 2014, este o parte inseparabila a Rusiei si nu va fi unul dintre subiectele discutate la summit-ul dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american, Donald Trump, scrie Reuters potrivit News.ro. Putin este…

- Summitul intre presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin va avea loc la Helsinki, potrivit postului de televiziune favorit al locatarului Casei Albe, Fox News, scrie Reuters. Trump a anuntat miercuri ca Helsinki, capitala finlandeza este avuta in vedere in vederea tinerii…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, joi, ca Moscova privește cu regret anularea summitului dintre președintele Statelor Unite, Donlad Trump, și liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, informeaza site-ul agenției de presa Reuters.