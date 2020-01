Video viral: Un vatman pedepseste un sofer de BMW care circula ilegal

Stiri pe aceeasi tema

- Un incident a avut loc, duminica, in traficul din Bucuresti, intre vatmanul unui tramvai si soferul unui BMW care circula pe linii. La un semafor, vatmanul impinge autoturismul cativa metri, soferul da sa opreasca tot pe linii, dar isi da seama ca vatmanul nu se va opri. Trage pe dreapta, coboara,…

- Un tanar de 23 de ani din statul Connecticut, SUA, a transmis Live pe retelele de socializare momentul in care s-a izbit violent de parapetul de la iesirea de pe sosea, in timp ce circula cu 160 km/h la volanul unui Nissan Versa.

- O filmare facuta de un sofer care circula pe DN 17, in zona Frasin, din judetul Suceava, demonstreaza cat de usor poti sa mori pe soselele din Romania fara sa faci vreo greseala la volan. In inregistrarea video se vede cum un sofer inconstient face o depasire neregulamentara, intr-o curba fara vizibilitate,…

- Polițiștii din București au urmarit in trafic un șofer care gonea spre un mall, unde urma sa o ceara in casatorie pe iubita sa. Intamplarea a avut loc aseara. Urmarire ca in filme, in centrul Capitalei. Polițiștii au intervenit dupa un șofer care gonea spre o cerere in casatorie. Acesta circula circula…

- Acestia au precizat ca barbatul circula cu o autoutilitara in care se aflau 20 de suine adulte, de aproximativ 150 de kilograme fiecare, pentru care nu avea documente legale care sa le ateste provenienta. Directorul Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Valcea,…

- Judecatoria Constanta a dispus condamnarea la trei ani si opt luni de inchisoare cu executare a unui barbat acuzat de producerea unui grav accident rutier. Decizia nu este definitiva, ea fiind atacata la Curtea de Apel Constanta. Accident rutier a avut loc in seara zilei de 21 februarie 2018, pe soseaua…