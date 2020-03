Stiri pe aceeasi tema

- Povestea de dragoste dintre Veronica și Viorel Stegaru este de la o zi la alta diferita. Daca astazi aceștia rad și iși exprima iubirea, maine cu siguranța iși spun din nou adio. Barbatul are mereu ”grija” sa o tachineze pe soția lui, iar Vulpița izbucnește de fiecare data in lacrimi.

- Nori negri in casnicia soților Veronica și Viorel Stegaru, in acest weekend! Vulpița vrea sa divorțeze! Amandoi și-au dat jos verighetele, iar Viorel și-a amenințat din nou nevasta, chiar in fața camerelor de filmat.

- “ANIVERSARE”… Sarbatoare cu amenintari, suspine si suparare, la Acces Direct! La implinirea a doua luni de zile de cand asistatii social, Veronica si Viorel Stegaru, s-au suit in tren spre Bucuresti si… dusi au fost, “telenovela” asumata de televiziunea in cauza a dat semne ca mult n-o mai duce… Veronica…

- Au fost imaginile care au uimit o tara intreaga! Veronica a fost emotionata pana la lacrimi, atunci cand Viorel a ingenuncheat la picioarele ei si, in fata intregii tari, a cerut-o in casatorie pentru a doua oara.

- Veronica si Viorel Stegaru s-au decis! Cei doi soti au luat o decizie importanta pentru viitorul lor. Familiei Stegaru i-am gasit un centru de formare profesionala, acolo unde urmeaza sa faca cursurile de agenti de comert. Iar in urma acestor cursuri, sotii se vor putea angaja.

- Veronica si Viorel Stegaru au avut parte de o adevarata zi de rasfat la hotelul unde au fost cazati. Dupa ce au terminat cu sporturile de iarna si cu munca, sotii din Vaslui s-au bucurat de viata asa cum n-au mai facut-o vreodata!

- Veronica si Viorel Stegaru au ajuns sa fie cunoscuti de o tara intreaga. Cazul lor, aparent unul obisnuit, a starnit in cele din urma multe curiozitati si a ridicat multe semne de intrebare.