Ungaria este o țara cu o creștere semnificativa, iar premierul Viktor Orban a dat o lovitura prin care indeplinește un obiectiv foarte vechi al vecinilor maghiari.

Decizia premierului ungar, Viktor Orban, de a purta un fular cu imaginea Ungariei Mari trebuie perceputa in contextul evenimentelor, a declarat miercuri ministrul de externe slovac, Rastislav Kacer, relateaza TASR, informeaza Agerpres.

Parlamentul Ungariei va dezbate problema aderarii Suediei si Finlandei la Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) in timpul sesiunii sale de toamna, dupa ce vor fi votate o serie de proiecte de lege legate de relatia Budapestei cu Uniunea Europeana (UE), a anuntat miercuri seful Oficiului…

Preasfințitul Parinte Siluan, Episcopul Ortodox Roman al Ungariei, a oficiat slujba parastasului pentru eroii neamului inmormantați in cimitirul central din Seghedin, Ungaria.

Premierul nationalist al Ungariei, Viktor Orban, a acuzat duminica Bruxellesul ca "trage" indirect asupra Ungariei prin seria sa de sanctiuni impotriva Rusiei, calificate de Budapesta drept "bomba" asupra economiei, potrivit France Presse, relateaza Agerpres.

Premierul nationalist Viktor Orban a acuzat, duminica, Bruxelles-ul ca "trage" cu viclenie asupra Ungariei cu seria de sanctiuni contra Rusiei, calificate de Budapesta ca fiind "o bomba" pentru economie, relateaza AFP, potrivit news.ro

Premierul ungar Viktor Orban a anuntat vineri ca a cerut ministrului de Finante si guvernatorului Bancii Centrale a Ungariei sa reduca cel putin la jumatate rata inflatiei, pana la finalul anului viitor, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Parlamentul de la Budapesta a aprobat, luni dupa-amiaza, primele masuri pentru combaterea coruptiei, menite sa atenueze preocuparile formulate de Comisia Europeana, care blocheaza fonduri in valoare de miliarde de euro destinate Ungariei in asteptarea reformelor in domeniul statului de drept, anunța…