- Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europena, a declarat ca s-a simtit ranita si singura in timpul incidentului de la Ankara cunoscut drept „Sofagate”. Declaratia a fost facuta in cadrul unui discurs despre egalitate de gen tinut de von der Leyen in Parlamentul European.

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a facut luni o pledoarie pentru egalitatea de gen si a descris unele dintre dificultatile cu care s-a confruntat in cariera sa, in cadrul unui discurs in Parlamentul European, relateaza dpa. Comentariile sale intervin la trei saptamani dupa…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a denuntat miercuri "indecenta si vulgaritatea" afirmatiilor sefului guvernului italian Mario Draghi, care l-a calificat drept "dictator" in urma unei asa-zise gafe protocolare a carei victima a fost presedinta Comisiei Europene in timpul vizitei sale la Ankara,…

- Ursula von der Leyen si Charles Michel s-au intalnit luni pentru prima data dupa incidentul de la Ankara, denumit de presa „Sofagate”. Sefa Comisiei Europene l-a avertizat pe presedintele Consiliului European ca „nu va permite ca o astfel de situatie sa se repete”.

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Charles Michel, s-au intalnit marți cu Recep Tayyip Erdogan, la palatul sau prezidențial din Ankara. Vizita celor doi importanți lideri europeni se inscrie in destinderea intervenita in ultimele saptamani intre…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a primit marti la Ankara pe presedintele Consiliului European, Charles Michel, si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, insa in sala de intalnire a avut loc un moment stanjenitor, pentru ca sefa executivului comunitar,

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si presedintele Consiliului European, Charles Michel, se vor intalni cu presedintele Recep Tayyip Erdogan in Turcia, pe 6 aprilie, au anuntat luni pe Twitter purtatorii lor de cuvant, citați de AFP si Reuters.

- Sefii institutiilor europene vor discuta vineri prin videoconferinta cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan despre relatiile dintre UE si Turcia, care va fi unul dintre subiectele viitorului summit european, au anuntat joi purtatorii lor de cuvant, potrivit AFP. "Presedinta Comisiei…