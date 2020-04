Stiri pe aceeasi tema

- Și in acest an Lumina Sfanta de la Ierusalim va poposi la malul Marii Negre, potrivit Arhiepiscopiei Tomisului. IPS Teodosie va ajunge cu Sfanta Lumina in Portul Turistic Tomis in jurul orei 23.30. De acolo, impreuna cu alte doua fețe bisericești, va pleca, pe faleza Cazinoului, spre Catedrala arhiepiscopala…

- In Ghidul sarbatorilor de Paște, Departamentul pentru Situații de Urgența a anuntat, printre altele, ca slujba de Inviere nu poate fi ascultata din strada sau din mașina proprie, in fața bisericii.Pe platforma nationala de pregatire a populatiei, fiipregatit.ro, au fost publicate mai multe raspunsuri…

- Credinciosii care doresc sa ia partea la slujba de Inviere, chira daca fizic nu se poate, o pot urmarii la TVR1. Televiziunea Romana a anuntat ca va transmite toata slujba in direct de la Catedrala Patriarhala din București. Vor fi echipe de filmare ale Televiziunii naționale care vor transmite imagini…

- Slujbele la biserica se desfașoara fara credincioși in Romania dar li mai peste tot in lume din cauza restricțiilor generate de pandemia de coronavirus, ceea ce inseamna ca oamenii vor urmari Invierea domnului doar din fața unui ecran, in acest an. Fie ca este vorba de televizor, telefon sau de pe laptop,…

- Marcel Vela susține o declarație de prespe tema acordului MAI – BOR. Ministrul de Interne a declarat ca Slujba de Inviere se va face fara credincioși. ”Am avut noi discutii cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe. Am ajuns la un nou acord pentru a revizui unele masuri pentru sarbatorile pascale. Slujbele religioase…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat o modificare a protocolului cu Biserica Ortodoxa și noi modalitați prin care Paștile și Lumina Sfanta de Inviere vor ajunge la credincioși. Ministrul de Interne a declarat ca Slujba de Inviere se va face fara credincioși. ”Am avut noi discutii cu Patriarhul…

- Cum vom primi Lumina Invierii in acest an? Unde vedem Deniile și Slujba de Inviere? Ce trebuie sa facem și ce sa nu facem in Saptamana Mare? Sfaturi de la parintele Vasile Ioana, in direct la Interviurile Libertatea.Parintele Vasile Ioana, preot paroh la Biserica Sfantul Nicolae Dintr-o Zi din București…

- Slujba anuala a pogorarii Sfintei Lumini din Sambata Mare va avea loc anul acesta in Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim, dar fara pelerini, din cauza pandemiei coronavirusului. Sfanta Lumina va fi trimisa și in alte țari.