VIDEO| Un tânăr de 21 de ani, din Sebeș, a murit într-un grav accident rutier Un tanar de 21 de ani, din Sebeș, a murit, duminica seara, intr-un grav accident rutier petrecut in oraș, in zona Petrom. Din nefericire, tanarul a intrat in stop cardio-respirator și nu a mai raspuns manevrelor de resuscitare. Potrivit IPJ Alba, la momentul producerii accidentului, baiatul se afla singur in mașina. Știrea inițiala Secția de pompieri Sebes intervine, duminica seara, pentru acordarea primului ajutor medical și descarcerare la un accident rutier produs in municipiul Sebeș, zona Petrom. Forțe alocate: 1 ASAS, 1 Descarcerare și 1 EPA. In autoturism este o persoana, inconștienta, incarcerata.… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

