Stiri pe aceeasi tema

- Un preot francez a fost filmat in timp ce lovește un bebeluș cu palma peste fața in timpul unei ceremonii de botez, pentru a-l convinge sa se opreasca din plans. Din imaginile surprinse de martori, preotul iși pierde cumpatul in timp ce incerca sa opreasca bebelușul din plans. Depașit de situație,…

- Imaginile de coșmar din timpul unei slujbe de botez au devenit virale pe internet. Din cauza faptului ca un bebeluș plangea prea tare, preotul care se ocupa de botezul acestuia l-a lovit fara pic de mila.

- Chelsy Davy, fiica unui om de afaceri instarit din Zimbabwe, l-a cunoscut pe Prințul Harry in 2004, la Stowe School. Au fost implicati intr-o relatie pana in mai 2010, cand Davy a anunțat oficial desparțirea de Harry. In ciuda despartirii, cei doi au ramas in relații bune, iar Chelsy Davy s-a numarat…

- Mai puțin noroc a avut astazi președintele Moldovei, Igor Dodon la Complexul memorial „Eternitate", dupa ce a avut loc ceremonia de comemorare a eroilor cazuți pentru Independența Patriei. Cațiva porumbei i-au murdarit sacoul șefului statului.

- Președintele american Donald Trump il "felicita" omologul sau rus Vladimir Putin pentru inceperea noului mandat de președinte, potrivit Casei Albe, care totuși a subliniat importanța dreptului de a demonstra pașnic dupa cele 1.600 de arestari care au precedat ceremonia, inclusiv cea a principalului…